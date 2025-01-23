Suudi Arabistan, 2030 Vizyonu hedeflerini şimdiden aştı

Suudi Arabistan, 2030 Vizyonu kapsamında belirlediği 3,3 trilyon dolarlık ekonomik yatırım hedefini aşmayı başardı. Bu çarpıcı gelişme, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg ile gerçekleştirilen bir oturumda Yatırım Bakanı Halid el-Falih tarafından açıklandı.

Bakan el-Falih, “Krallık, 2021 yılında 2030 Vizyonu’nu oluşturduğunda, 3,3 trilyon doların ekonomiye kazandırılacağı öngörülüyordu. Ancak şimdiden bu hedefin ötesine geçildi. Sermaye oluşumunun önemli bir kısmı çoktan yatırıma dönüştü,” ifadelerini kullandı.

ÖZEL SEKTÖR ODAKLI BÜYÜME

El-Falih, Suudi Arabistan’ın yatırım stratejisinde kamu harcamalarını yavaşlatarak özel sektörün ekonomik büyümede lider rol üstlenmesine olanak sağladığını belirtti. Bu kapsamda, Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) kilit bir rol oynadığını ancak genel yatırımların yalnızca %15-20’sini oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca ülkenin, yatırımcılar için düşük riskli bir destinasyon olarak dikkat çektiğini ifade eden el-Falih, “On yıllardır devam eden siyasi istikrarımız, Amerikan dolarına sabitlenmiş para birimimiz, yüksek kredi notlarımız ve olağanüstü kârlılık oranlarımız, Suudi Arabistan’ı cazip bir yatırım merkezi haline getiriyor,” dedi.

2030 VİZYONU VE EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK

Suudi Arabistan, petrol gelirine bağımlılığı azaltma ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlama amacı taşıyan 2030 Vizyonu’nu başarıyla uygulamaya devam ediyor. Bu vizyon kapsamında, enerji dışı sektörlere yapılan yatırımlar, turizm, yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında önemli bir dönüşümü de beraberinde getiriyor.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VE YENİ HEDEFLER

Davos’taki oturumda ayrıca Suudi Arabistan’ın uluslararası iş birliklerini güçlendirme konusundaki kararlılığına da dikkat çekildi. Bakan el-Falih, “2030 hedeflerine ulaşmanın ötesinde, daha geniş bir küresel iş birliği vizyonu benimsiyoruz. Hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir dönüşüm gerçekleştireceğiz,” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu çerçevesindeki bu başarısı, ekonomik çeşitlilik hedeflerini gerçekleştirme konusunda uluslararası alanda bir model oluşturuyor.