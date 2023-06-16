Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yarın İran'ı ziyaret edecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, iki ülke arasındaki ilişkilerin ısınması üzerine Cumartesi günü İran'ı ziyaret edecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yarın İran'ı ziyaret edecek

Editör: Erkavim Yıldırım

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere 17 Haziran Cumartesi günü Tahran'a gidecek.

Daha önce bazı haber kaynakları, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyareti sırasında büyükelçiliğin yeniden açılmasının gündeme getirilebileceğini bildirmişti.

Umman ve Irak’ın öncülüğünde müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran’da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran’da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.

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