Suudi Arabistan ekonomisi frene bastı

Suudi Arabistan ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.7 büyüdü. Bu oran, 2024'ün son çeyreğindeki yüzde 4.4’lük büyümenin gerisinde kaldı. Ekonomik yavaşlamanın en büyük nedeni, petrol üretimindeki yüzde 1.4’lük düşüş oldu. Geçtiğimiz çeyrekte petrol sektöründe yüzde 3.5’lik bir artış gözlenmişti.

Petrol dışı faaliyetlerde de büyüme ivme kaybetti. Yüzde 4.8 olan artış hızı, bu dönemde yüzde 4.2’ye düştü. Buna karşın kamu sektöründe hareketlilik artış gösterdi. Devlet faaliyetleri ilk çeyrekte yüzde 3.2 büyüdü. Bu oran, bir önceki çeyrekte yüzde 1.7 idi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, 2025’in ilk üç ayında ekonominin çeyrek bazda yüzde 0.9 büyüdüğünü ortaya koydu. Önceki çeyrekte ise yüzde 0.8’lik bir artış yaşanmıştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan ayında Suudi Arabistan’ın 2025 büyüme tahminini yüzde 3 olarak güncelledi. Ocak ayında bu oran yüzde 3.3 olarak açıklanmıştı. IMF'nin revizyonu, petrol üretimindeki gerileme ve dış etkenlerin ekonomideki etkisinin devam ettiğini gösteriyor.