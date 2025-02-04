Suudi Arabistan ekonomisinde güçlü yükseliş

Suudi Arabistan ekonomisi, 2025 yılı Ocak ayında Riyad Bank tarafından açıklanan PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre güç kazandı. Endeks, Aralık 2024'teki 58.4 seviyesinden 60.5'e yükseldi ve 2014 yılı Eylül ayında kaydedilen 61.8'lik rekor zirveye yaklaşarak dikkatleri üzerine çekti. Sonuçlar, ekonominin çeşitlendiğini ve son yıllarda petrol dışı sektörlerin güçlendiğini gösteriyor. Bu durum, Suudi Arabistan’ın gelecekteki ekonomik dayanıklılığını artıran önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

YENİ SİPARİŞLERDE REKOR ARTIŞ VE İSTİHDAMDA YÜKSELME

Ocak ayında en hızlı yeni sipariş artışı, Haziran 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu, özel sektör firmalarının artan talebi karşılamak için hızla büyüdüğünü ve üretim süreçlerini hızlandırdığını ortaya koyuyor. Ayrıca, üretim ve ihracat satışları, son 18 ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Firmalar, devreye soktukları yeni üretim süreçleri ve artan talep karşısında dokuzuncu kez üst üste ek istihdam sağladı, böylece bekleyen iş hacmini azalttı. Bu gelişmeler, ekonominin istikrar kazanmasının ve genişlemesinin açık bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

SATIN ALMA FAALİYETLERİ VE ENFLASYONİST BASKILAR

Ayrıca, satın alma faaliyetlerinde de önemli bir iyileşme gözlendi. Ankete katılan firmaların %35’i, Aralık ayına kıyasla genişleme yaşadıklarını belirtti. Teslimat süreleri de son 10 ayın en kısa seviyelerine indi, bu da tedarik zincirinin daha verimli hale geldiğini gösteriyor. Ancak, girdi maliyetleri son 4,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. Bunun başlıca nedeni, malzeme fiyatlarındaki artış ve jeopolitik gerginlikler olarak öne çıkıyor. Bu durumu fırsata çeviren firmalar, üretim fiyatlarını son bir yılın en hızlı oranıyla artırdı.

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PİYASA BEKLENTİLERİ VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Suudi Arabistan'daki ekonomik iyileşme, piyasa beklentileri açısından da oldukça olumlu bir tablo çiziyor. 2025 yılı için, sürdürülebilir talep büyümesinin ve güçlü piyasa koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu da, yatırımcı güveninin arttığını ve ekonominin çeşitlendirilmiş altyapısının güçlendiğini gösteriyor. 10 aylık bir zirveye ulaşan yatırımcı güveni, ekonominin pozitif yönüne işaret ediyor.