Suudi Arabistan ile Hong Kong arasında iş birliği güçleniyor

Suudi Arabistan ve Hong Kong, yatırım ve iş birliği alanlarını genişletme amacıyla hızla adımlar atıyor. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin (HKSAR) Finansal Sekreteri Paul Chan Mo-po, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile Riyad’da düzenlenen 8. Gelecek Yatırım Girişimi’nin açılışında bir araya geldi. İki taraf da ekonomik çeşitlilik, teknoloji yatırımları ve yeşil dönüşüm alanlarında daha derin bir iş birliği kurma konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Paul Chan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği dört günlük Riyad ziyaretini değerlendirirken, beraberinde götürdüğü 100’ü aşkın finans ve teknoloji profesyonelinin bir kısmının hâlâ Suudi Arabistan’da olduğunu veya önümüzdeki haftalarda iş birliğini geliştirmek için geri dönmeyi planladığını belirtti. Chan, bu ziyareti “verimli bir girişim” olarak nitelendirerek, Hong Kong’un uluslararası pazarlarda kendine özgü bir marka değerine sahip olduğunu vurguladı.

Hong Kong’un ekonomik stratejileri ile Suudi Arabistan’ın ekonomik çeşitlilik hedeflerinin örtüştüğüne dikkat çeken Chan, Hong Kong’un teknoloji ve sanayi büyümesini desteklemek amacıyla ortak yatırım ve “sabırlı sermaye” yaklaşımına odaklandığını söyledi. Uzun vadeli bir bakış açısıyla riske yüksek tolerans gösteren bu strateji, bölgedeki ekonomik sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçlıyor. Benzer şekilde, Suudi Arabistan da teknoloji ve yeşil dönüşüme yönelik yatırımlarını artırarak ekonomisini çeşitlendirme yolunda ilerliyor.

Chan’ın ziyareti sırasında, Hong Kong borsasını izleyen iki Borsa Yatırım Fonu (ETF) Suudi Borsası’nda halka açıldı ve bunlardan biri Orta Doğu’nun en büyük ETF’i olarak kayda geçti. İki ülke, geçen yıl Kasım ayında Suudi Arabistan’ın ilk ETF’ini Hong Kong borsasında listeleyerek başlattıkları karşılıklı sermaye akışını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Suudi Arabistan’ın ana egemen varlık fonu tarafından yönetilen Gelecek Yatırım Girişimi Enstitüsü, ilk Asya zirvesini Hong Kong’da düzenlemişti. Chan, önümüzdeki yıl bu zirveyi tekrar Hong Kong’a getirme konusunda aktif görüşmeler yürüttüklerini ve küresel finans liderlerini çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Suudi Arabistan’ın finansal piyasaların reformu ve gelişimi konusunda Hong Kong’un deneyiminden faydalanabileceği vurgulandı. Chan, Hong Kong’un birçok ekonomik döngü ve zorluktan başarıyla çıkmış olmasının, Orta Doğu’daki finans piyasalarına ilham verebileceğine işaret etti. Orta Doğu’nun artan finansman ihtiyacını göz önünde bulundurarak, Hong Kong’un altyapı finansmanı ve İslami finans ürünlerini genişletme fırsatını değerlendirebileceğini söyledi.

Hong Kong Para Otoritesi, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile 1 milyar dolarlık bir yatırım fonu kurmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu fon, Hong Kong ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve Suudi Arabistan’da yer almak isteyen yenilenebilir enerji, fintech, sağlık ve imalat gibi sektörlerdeki şirketleri hedefliyor. Bu girişim, şirketlerin uluslararası pazarlara açılmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hong Kong’un teknoloji merkezi Cyberport’un bir fintech firması, Orta Doğu’daki kurumlarla ticari anlaşmalar imzalayarak Hong Kong ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin ne kadar hızlı gelişebileceğini gösterdi. Chan, şirketlerin iki borsada daha hızlı listelenebilmesi için süreçlerin hızlandırılması gerektiğini ve bunun hem Hong Kong yatırımcıları hem de Orta Doğulu sermaye sahipleri için fırsatlar sunacağını dile getirdi.