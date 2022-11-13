﻿Suudi Arabistan İstanbul’daki patlamayı kınadı



İstanbul’daki patlamanın ardından Suudi Arabistan taziye mesajı yayınladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Taksim bölgesini hedef alan ve çok sayıda sivilin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan “terör saldırısını” en güçlü şekilde kınadığı aktarıldı. Suudi Arabistan’ın bu korkakça eyleme karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan’ın kardeş Türk hükümeti ve halkına en içten taziyelerini sunduğu aktarılarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.