Suudi Arabistan sanayi üretimi ivme kaybetti

Suudi Arabistan’ın sanayi üretimi Nisan 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Üretimdeki artış, Mart ayında revize edilen yüzde 3,4’lük yükselişin altında kalsa da pozitif seyrini sürdürdü. Üretimdeki en büyük katkı imalat sektöründen geldi. Özellikle kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 22,6’lık, kimyasal ürünlerde ise yüzde 9,1’lik yükseliş dikkat çekti.

Ülkenin petrol üretimi de Nisan 2025’te artarak günlük 9,01 milyon varile ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 8,99 milyon varilin üzerindeydi. Madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde ise yüzde 0,2’lik sınırlı bir artış gözlendi.

Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi sektöründe de yüzde 8,8’lik güçlü bir büyüme yaşandı. Öte yandan elektrik, doğalgaz ve iklimlendirme hizmetlerinde yüzde 0,2’lik hafif bir düşüş kaydedildi.

Aylık bazda bakıldığında, sanayi üretimi Mart ayındaki yüzde 2,6’lık artışın ardından Nisan’da yüzde 0,6 oranında yükseldi. Veriler, Suudi Arabistan İstatistik Otoritesi tarafından açıklandı.