Suudi Arabistan sanayi üretiminde düşüş

Suudi Arabistan’ın sanayi üretimi, Şubat 2025’te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 oranında düştü. Bu durum, Ocak 2025’te yukarı yönlü revize edilen yüzde 1,5’lik artıştan sonra yaşanan ilk düşüş olarak kayda geçti. Düşüşün ana nedeni, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yaşanan yüzde 0,7’lik azalma oldu. Bu gerilemenin arkasında ise ülkenin ham petrol üretimindeki düşüş yer aldı. Petrol üretimi, Şubat 2024’teki günlük 9,01 milyon varilden 8,95 milyon varile indi.

Suudi Arabistan’ın petrol üretimi, küresel enerji piyasasında dengeyi sağlama amacıyla OPEC+ kapsamında belirlenen üretim kısıtlamalarına bağlı olarak dalgalanma göstermeye devam ediyor. Bu düşüşün, ülkenin ekonomik çeşitlendirme politikalarının önemini bir kez daha vurguladığı değerlendiriliyor.

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İMALAT SEKTÖRÜNDE SINIRLI ARTIŞ

İmalat sektöründeki büyüme ise nispeten zayıf kaldı. Genel imalat üretimi sadece yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Ancak sektör içindeki bazı alt dallarda dikkat çekici artışlar kaydedildi. Kimyasal ürün üretimi yüzde 3,5 oranında yükselirken, gıda ürünleri üretiminde yüzde 6,3’lük güçlü bir artış yaşandı.

Suudi Arabistan’ın kimya endüstrisi, küresel pazara entegre olmuş durumda ve özellikle Asya ve Avrupa pazarlarında yüksek talep görmeye devam ediyor. Gıda üretimindeki artış ise yerli üretimi artırmaya yönelik teşvik politikalarının etkisiyle açıklanıyor.

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ENERJİ VE ATIK YÖNETİMİ SEKTÖRLERİNDE CANLANMA

Enerji sektöründe, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetlerinde yüzde 1,1’lik bir artış yaşandı. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde ise yüzde 13,1 gibi yüksek bir büyüme görüldü. Bu artış, Suudi Arabistan’ın altyapı projelerine yaptığı yatırımların sonuç verdiğini gösteriyor.

Özellikle çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yürütülen atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri, bu alandaki üretim ve istihdamın artmasına katkı sağladı.

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AYLIK BAZDA TOPARLANMA SİNYALİ

Aylık bazda bakıldığında ise sanayi üretiminde yüzde 0,7 oranında bir artış gözlemlendi. Bu oran, Ocak ayında kaydedilen sıfır büyümenin ardından hafif bir toparlanma işareti olarak değerlendirildi.

Ekonomistler, Suudi Arabistan’ın sanayi üretimindeki dalgalanmaların küresel petrol fiyatlarına ve OPEC politikalarına bağlı olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte ülkenin 2030 Vizyonu çerçevesinde uyguladığı sanayi yatırımları ve üretim çeşitlendirme politikalarının, uzun vadede üretim performansını güçlendirmesi bekleniyor.

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UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomik uzmanlar, sanayi üretimindeki bu sınırlı gerilemenin, enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve küresel ekonomik yavaşlamanın doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda bu tür düşüşlerin, ekonominin çeşitliliğini artırma çabalarının ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

Sanayi üretiminde yaşanan hafif düşüşe rağmen, Suudi Arabistan’ın yüksek teknoloji ve yenilenebilir enerjiye dayalı yatırımlarının, gelecekte daha istikrarlı bir sanayi tabanı oluşturabileceği öngörülüyor.