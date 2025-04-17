Suudi Arabistan Savunma Bakanı İran’a gitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suudi Arabistan Savunma Bakanı İran’a gitti

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman İran’a gitti. Söz konusu ziyaret son dönemde iki ülke arasındaki en üst düzey ziyaret olarak dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman'ın, üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a gittiği blidirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ve beraberindeki heyet, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından karşılandı. Bin Selman’ın, Tahran'da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra üst düzey İranlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın ziyareti, uzun yıllar sonra bu ülkeden savunma yetkilerinin İran'a yaptığı en üst düzey ziyaret oldu.

Son Haberler
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli