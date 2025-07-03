Suudi Arabistan semaları ABD füzelerine emanet: İlk batarya aktifleştirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan semaları ABD füzelerine emanet: İlk batarya aktifleştirildi

Suudi Arabistan'ın ilk THAAD hava savunma birimi Cidde’deki törende resmen hizmete alındı. Sistem, stratejik altyapının korunmasında kilit rol üstlenecek.

Suudi Arabistan, Amerikan üretimi Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) füze savunma sisteminin ilk bataryasını aktif hale getirdi. Cidde’deki Hava Savunma Kuvvetleri Enstitüsü’nde düzenlenen resmi törende sistemin hizmete girişini Savunma Bakanlığı duyurdu.

Törende konuşan Kraliyet Suudi Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mazyad Al-Amro, birinci Hava Savunma Grubu komutanına birliğin sancağını teslim ederek, sistemin operasyonel faaliyete geçtiğini ilan etti. Bu gelişme, ülkenin hava savunma kabiliyetlerini artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir modernizasyon programının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

THAAD sistemine ait ilk ve ikinci birimlerde görev yapacak personel, daha önce ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Bliss üssünde eğitim almıştı. Suudi yetkililer, bu tür yüksek irtifa savunma sistemlerinin enerji tesisleri ve askeri altyapı gibi kritik noktaları korumada büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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