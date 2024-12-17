Suudi Arabistan, Trinidad ve Tobago'yu 3-1 yendi

Suudi Arabistan milli takımı, Körfez Kupası 26 öncesindeki son hazırlık maçında Trinidad ve Tobago'yu 3-1’lik skorla mağlup etti. Maç, Riyad’da bulunan El-Şebab Kulübü Stadı’nda oynandı ve teknik direktör Hervé Renard’ın isteği üzerine seyircisiz gerçekleşti.

Maça etkili başlayan Suudi Arabistan, ilk yarıda üstün performans sergiledi. Dakikalar 25’i gösterirken, takımın golcü ismi Salih eş-Şehri sahneye çıkarak ilk golü kaydetti. İkinci yarıda tamamen yenilenen kadro ile sahaya çıkan yeşil beyazlılar, Abdullah Hamdan’ın 65. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarına doğru Nasser ed-Dosari skoru 3-0’a taşırken, Trinidad ve Tobago son dakikalarda bir golle farkı 3-1’e indirdi.

RENARD’DAN İKİNCİ YARIDA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Hervé Renard, ikinci yarıya tüm oyuncu değişikliklerini kullanarak başladı. İlk yarıda yer alan oyunculardan sadece Ali Lecami sahada kaldı. Oyuna dahil olan isimler arasında Muhammed el-Avais, Muhammed el-Kahtani ve Harun Kamara dikkat çekti.

Öte yandan, sakatlığı bulunan Firas el-Bureykan ve Abdullah el-Haybri özel antrenmanlarını sürdürdü. Hafif rahatsızlığı olan Sultan el-Gannam ise dinlendirildi.

Suudi Arabistan milli takımı, Körfez Kupası 26’daki ilk maçına 22 Aralık’ta Bahreyn karşısında çıkacak. Turnuva, 21 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında Kuveyt’in ev sahipliğinde düzenlenecek.