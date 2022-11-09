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Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Türkiye'yle doğrudan yatırımın teşviki için bir muhtıra taslağı üzerinde görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 02:42
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Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz

Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
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Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan aktardığı haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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