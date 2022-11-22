Suudi Arabistan ve BAE'den ''petrol'' yalanlaması

AA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, petrol üretiminin artırılması için OPEC+ üyeleriyle görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladı.

OPEC+ toplantıları öncesinde alınacak kararların tartışılmadığını belirten Enerji Bakanı, 2 milyon varillik günlük kesintinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Suudi Bakan ayrıca, arz talep dengesini yeniden sağlamak gerekirse üretimin daha fazla azaltılabileceğini vurguladı.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, OPEC+ üyeleriyle üretimin artırılması yönünde görüşmeler yürütülmediğini bildirdi.

Mezrui, OPEC+ grubunun mevcut kararının 2023'e kadar geçerli olduğunu ve petrol piyasasını dengelemek için alınacak her karara bağlı olacaklarını ifade etti.

ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, OPEC+ grubu üyelerinin günlük petrol üretimini 500 bin varil artırılması yönünde görüşmeler yaptığını iddia etmişti.

- Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve eleştirilerden en büyük payı örgütün önde gelen ortağı durumundaki Suudi Arabistan almıştı.