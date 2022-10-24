Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arap Birliği zirvesine katılmayacak

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kulağındaki sağlık problemi nedeniyle uzun süreli yolculuk yapamadığını ve bu nedenle Cezayir'deki Arap Birliği zirvesine katılamayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ülkesini temsilen Veliaht Prens Bin Selman'ın Cezayir'deki Arap Birliği zirvesine katılması talimatını verdiği ancak Veliaht Prensin sağlık problemi nedeniyle Zirve'ye katılamayacağı belirtildi.

Bin Selman'ın sağlık ekiplerinin kulağında oluşabilecek barotravma riski nedeniyle uzun süreli uçak yolculuğundan kaçınmasını tavsiye ettiği kaydedilen açıklamada, "Yolculuğun uzun ve gidiş ile dönüşün 24 saat gibi kısa bir süre içinde gerçekleşecek olması Veliaht Prens'in Cezayir'i ziyaret etmesini imkansız kılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kral Selman bin Abdulaziz'in ülkesinin Cezayir'in destekçisi olduğunu vurguladığı ve Arap Birliği zirvesine katılmak üzere bir heyet gönderdiği aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile telefonda görüştüğü, Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Tebbun’a, doktorların seyahat etmemesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda Arap Birliği Zirvesi'ne katılamayacağını üzülerek aktardığı kaydedilmişti.

Veliaht Prens Bin Selman, daha önce Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Cezayir’e gerçekleştireceği ziyaretini de son anda iptal etmişti.