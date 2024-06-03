Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti

Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dünya futbol kamuoyu Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun Fransız futbol takımı Marsilya'yı alacağı dedikodularıyla çalkalanıyor.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 1

Suudi Krallığı'nın tanıtılması ve petrole bağımlılığının önüne geçilmesi için büyük atılımlarda bulunan Suudi Arabistan Yatırım Fonu, şu ana kadarki en büyük yatırımı olan İngiliz kulübü Newcastle'ı gölgede bırakacak yeni bir hedef belirledi.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 2

Fransa medyasında çıkan haberlere göre Yatırım Fonu'nun (PIF), Ligue 1'dan bir kulübü satın alma konusunda girişimlerde bulunuyor.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 3

Fransız medyası Suudilerin Marsilyalı yöneticilerle bir süredir görüşme halinde olduklarını ve imzaya çok yakın olduklarını bildiriyorlar.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 4

Devir teslimin resmiyet kazanmasından sonra Marsilya'nın başına Fransız yıldız Zinedine Zidane'ın getirileceği ve takımın pek çok yıldız ile takviye edileceği de konuşulanlar arasında.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 5

Marsilya'nın PIF tarafından satın alınmasıyla ilgili spekülasyonlar, kulübün şu anki sahibi olan Amerikalı girişimci Frank McCourt'un Çin'in sosyal medya devi TikTok'u satın almaya çalıştığı yönündeki haberlerle aynı döneme denk gelmesi de ayrı bir tartışmayı alevlendirmiş durumda.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 6

Tam bir futbol bağımlısı olan Frank McCourt'un, TikTok'u satın alacak parayı denkleştirmek için kulübü elden çıkartmaya yanaşması beklenmiyor.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 7

Beri yandan bazı Fransızlar, Suudilerin Marsilya için teklif vermesinin saçma olduğunu, PSG gibi ligi domine eden bir takımın olduğu bir turnuvaya yatırım yapmanın mantıksız olduğunu savunuyor.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 8

Marsilya'nın ateşli taraftar grubunun önde gelen isimleri de takımlarının Suudilere satılmasına sert bir şekilde tepki gösteren mesajlar paylaşıyorlar.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 9

Fakat sert çıkışların arasında çıkan bazı cılız sesler, kulübün PSG ile mücadele edebilmesi adına Suudilerin yapacağı yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 10

Uzun ve başarılı bir geçmişe sahip olan Marsilya'nın müzesinde 1993'te kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupası başta olmak üzere pek çok kupa bulunuyor.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 11

Uluslararası başarılarının yanı sıra iç saha maçlarında ortalama 50.000'ye seyirciye oynamaları da pek çok yatırımcıların ağzını sulandıran özelliklerinden biri. Tanınmış danışmanlık firması Deloitte'a göre kulüp, dünyanın en çok gelir getiren kulüpleri arasında 20. sırada bulunuyor.

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti 12

Fransız kulübünü futbol varlıkları listesine dahil etmek, Suudi Arabistan'a ciddi bir sportif güvenilirlik ve meşruiyet kazandıracaktır.

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