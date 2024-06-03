Suudi Arabistan Yatırım Fonu gözünü Marsilya'ya dikti

Suudi Krallığı'nın tanıtılması ve petrole bağımlılığının önüne geçilmesi için büyük atılımlarda bulunan Suudi Arabistan Yatırım Fonu, şu ana kadarki en büyük yatırımı olan İngiliz kulübü Newcastle'ı gölgede bırakacak yeni bir hedef belirledi.
Fransa medyasında çıkan haberlere göre Yatırım Fonu'nun (PIF), Ligue 1'dan bir kulübü satın alma konusunda girişimlerde bulunuyor.
Fransız medyası Suudilerin Marsilyalı yöneticilerle bir süredir görüşme halinde olduklarını ve imzaya çok yakın olduklarını bildiriyorlar.
Devir teslimin resmiyet kazanmasından sonra Marsilya'nın başına Fransız yıldız Zinedine Zidane'ın getirileceği ve takımın pek çok yıldız ile takviye edileceği de konuşulanlar arasında.
Marsilya'nın PIF tarafından satın alınmasıyla ilgili spekülasyonlar, kulübün şu anki sahibi olan Amerikalı girişimci Frank McCourt'un Çin'in sosyal medya devi TikTok'u satın almaya çalıştığı yönündeki haberlerle aynı döneme denk gelmesi de ayrı bir tartışmayı alevlendirmiş durumda.
Tam bir futbol bağımlısı olan Frank McCourt'un, TikTok'u satın alacak parayı denkleştirmek için kulübü elden çıkartmaya yanaşması beklenmiyor.
Beri yandan bazı Fransızlar, Suudilerin Marsilya için teklif vermesinin saçma olduğunu, PSG gibi ligi domine eden bir takımın olduğu bir turnuvaya yatırım yapmanın mantıksız olduğunu savunuyor.
Marsilya'nın ateşli taraftar grubunun önde gelen isimleri de takımlarının Suudilere satılmasına sert bir şekilde tepki gösteren mesajlar paylaşıyorlar.
Fakat sert çıkışların arasında çıkan bazı cılız sesler, kulübün PSG ile mücadele edebilmesi adına Suudilerin yapacağı yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Uzun ve başarılı bir geçmişe sahip olan Marsilya'nın müzesinde 1993'te kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupası başta olmak üzere pek çok kupa bulunuyor.
Uluslararası başarılarının yanı sıra iç saha maçlarında ortalama 50.000'ye seyirciye oynamaları da pek çok yatırımcıların ağzını sulandıran özelliklerinden biri. Tanınmış danışmanlık firması Deloitte'a göre kulüp, dünyanın en çok gelir getiren kulüpleri arasında 20. sırada bulunuyor.
Fransız kulübünü futbol varlıkları listesine dahil etmek, Suudi Arabistan'a ciddi bir sportif güvenilirlik ve meşruiyet kazandıracaktır.