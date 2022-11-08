Savaş uçağı düştü

Milli Gazete'nin haberine göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 S savaş uçağının Pazartesi günü yerel bir eğitim alanında teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi.

İki kişilik mürettebat, fırlatma koltukları sayesinde olaydan kurtulurken, kazanın neden ve nasıl meydana geldiğinin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.