Suudi Arabistan’da enflasyon zirveyi gördü

Suudi Arabistan’da yıllık enflasyon oranı, Eylül 2024’te %1,7’ye yükselerek bir önceki ayın %1,6’lık oranını geride bıraktı. Bu artış, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak gerçekleşti. Şubat 2024’ten bu yana en yüksek enflasyon oranı olan bu seviyeye, konut ve hizmetler (%9,3’ten %8,9’a), eğlence ve kültür (%-2,8’den %3’e) ve çeşitli kişisel mal ve hizmetler (%1’den %0,7’ye) fiyatlarındaki hızlanma neden oldu. Aynı zamanda, tütün (%-1,5’ten %-1,3’e) ve mobilya ve ev eşyaları (%-3,7’den %-3,5’e) maliyetleri daha da düşerken, gıda ve içecekler (%0,8’den %0,9’a) için enflasyon yavaşladı. Aylık bazda ise tüketici fiyatları, önceki dönemde olduğu gibi %0,1 oranında arttı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ KATEGORİLERİ

Suudi Arabistan’da Tüketici Fiyat Endeksi’nde en önemli kategoriler şunlardır: Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar (%26), Gıda ve İçecekler (%19) ve Ulaşım (%13). Endeks ayrıca şu kategorileri de içerir: Çeşitli Mal ve Hizmetler (%13), Mobilya, Ev Eşyaları ve Rutin Ev Bakımı (%7), İletişim (%6), Restoranlar ve Oteller (%6), Giyim ve Ayakkabı (%4), Eğlence ve Kültür (%3), Eğitim (%3), Sağlık (%1) ve Tütün (%1).