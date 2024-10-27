Suudi Arabistan'da ikinci Hervé Renard dönemi başladı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin görevden ayrılmasının ardından Hervé Renard'ı yeniden teknik direktör olarak atadı. Fransız teknik adam, daha önce 2019 Temmuz'dan 2023 Mart'a kadar Suudi Arabistan erkek milli takımının başındaydı. Bu süre zarfında Renard, 2022 Katar Dünya Kupası grup aşamasında, turnuvanın eventual şampiyonu Arjantin'i mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Mancini, Suudi Arabistan'a veda etti

56 yaşındaki Renard, Suudi Arabistan'dan ayrılarak Fransa kadın milli takımını 2023 Dünya Kupası ve bu yılki Olimpiyatlar için çalıştırmaya başladı. Suudi Arabistan'daki görevine son vermesinin ardından, yerine Mancini getirildi. Ancak İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan'daki görevi sırasında zorlu bir süreç geçirdi. Mancini, 59 yaşında, Ağustos 2023'te İtalya milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılarak Suudi Arabistan'nın başına geçmişti.

Renard, Suudi Arabistan milli takımının X hesabında paylaştığı bir videoda, "Geri döndüm," diyerek duyurusunu yaptı. "Ayrılmayı istemiyordum ama ülkem kapımı çaldığında cevap vermek zorundasınız. Suudi Arabistan ile hikayemi henüz tamamlamadım," şeklinde ifadelerde bulundu.

Hervé Renard'ın ikinci dönemi, Kasım ayında Avustralya ve Endonezya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarıyla başlayacak. Suudi Arabistan, bu dönemdeki performansını artırmayı ve uluslararası alandaki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Renard'ın Suudi Arabistan'daki ilk görevi, dünya futbolunun önemli takımlarından biri olan Avustralya karşısında olacak. Suudi Arabistan, Renard ile birlikte, uluslararası arenada daha da güçlü bir takım olmayı amaçlıyor.