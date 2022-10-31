Suudi Arabistan neden gündem oldu? Suudi Arabistan'da cadılar bayramı kutlandı mı?

Geçtiğimiz sene Suudi Arabistan’da ilki düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları bu sene de tekrarlandı. Suudi Arabistan’da halk Cadılar Bayramını büyük coşkuyla kutladı.

Suudi Arabistan sokakları Cadılar Bayramı kutlamaları nedeniyle her geçen gün farklı görüntülerle konuşuluyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN BAŞKENTİ RİYAD’DA CADILAR BAYRAMI

Cadılar Bayramı için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ilginç kostümler giyen ve yüzlerini boyayan Suudi vatandaşlar Cadılar Bayramı etkinliklerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Suudi Arabistan Riyad yönetimi, eğlence sektöründen kadın haklarına kadar pek çok alanda köklü değişikliklere imza atmak istiyor. Bunlardan biri de Suudi Arabistan’da dünya medyasında takılan Cadılar Bayramı görüntüleri oldu.

Suudi Arabistan, petrole bağlı olan gelir kaynaklarını çeşitlendirme niyetinde. Bu doğrultuda turist destinasyonu haline gelmek, hedeflerden sadece biri.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ REFORMLAR

Suudi Arabistan, son yıllarda yaptığı reformlarla konuşuluyor. Ülkede daha önce kadınlara araç kullanma özgürlüğü, kadınların eşlerinin izni olmadan yurt dışına çıkabilme özgürlüğü, restoranlarda kadın ve erkek girişlerinin aynı kapıdan yapılabilmesi gibi adımlar atılmıştı. şimdilerdeyse dünya basını Suudi Arabistan'ın Cadılar Bayramı adımını konuşuyor.