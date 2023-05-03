Vatandaşlık görevini yerine getirmek adına Suudi Arabistan'daki Türk Başkonsolosluğu'na giden bir vatandaşımız burada oy vermeye gelmiş çok sayıda Arap görünce telefonunu çıkardı ve o anları kameraya aldı.

Sadece bir ev parasına Türk vatandaşlığı satıldığı dönemde bu hakkı kazanmış kişilerin oy vermek için beklediğini gören Türk vatandaşı gördüğü tablodan duyduğu rahatsızlığı videonun üzerine düştüğü, “Türk’ten çok Arap var, oy kullanıyorlar. Çekeyim de halkımız görsün” notuyla gösterdi.