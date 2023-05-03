Suudi Arabistan'da oy kullanmak için başkonsolosluğa giden Türk vatandaşının isyanı. Türkten çok Arap var oy kullanıyorlar

Yurt dışında oy verme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, Suudi Arabistan'daki Türk Başkonsolosluğu'ndan gönderilen bir video dikkat çekti.

Suudi Arabistan'da oy kullanmak için başkonsolosluğa giden Türk vatandaşının isyanı. Türkten çok Arap var oy kullanıyorlar

Vatandaşlık görevini yerine getirmek adına Suudi Arabistan'daki Türk Başkonsolosluğu'na giden bir vatandaşımız burada oy vermeye gelmiş çok sayıda Arap görünce telefonunu çıkardı ve o anları kameraya aldı.

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Sadece bir ev parasına Türk vatandaşlığı satıldığı dönemde bu hakkı kazanmış kişilerin oy vermek için beklediğini gören Türk vatandaşı gördüğü tablodan duyduğu rahatsızlığı videonun üzerine düştüğü, “Türk’ten çok Arap var, oy kullanıyorlar. Çekeyim de halkımız görsün” notuyla gösterdi.

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