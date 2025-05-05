Suudi Arabistan’da özel sektör ivme kaybetti.

Suudi Arabistan’da petrol dışı özel sektör satın alma yöneticileri endeksi Nisan 2025’te 55,6’ya gerileyerek Ağustos 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Mart ayında 58,1 olarak ölçülen endeks, yine de 50 eşiğinin oldukça üzerinde kalarak sektördeki büyümenin sürdüğünü gösterdi.

Bu yavaşlamada yeni sipariş artışındaki keskin düşüş etkili oldu. Özellikle küresel rekabet ve jeopolitik belirsizlikler talep üzerinde baskı kurarken, üretim artışı devam etti ancak son yedi ayın en zayıf hızında kaydedildi. Artışta turizm, onaylanan projeler ve satışlardaki iyileşme etkili oldu.

İşgücü piyasasında ise dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Bilgi teknolojileri ve pazarlama alanında yapılan hedefli işe alımlar sayesinde istihdam Ekim 2023 seviyelerine yükseldi. Ancak bu durum, personel maliyetlerinde rekor seviyede artışa yol açtı.

Hammadde talebindeki güçlenme de satın alma fiyatlarını yükseltti. Girdi maliyetlerindeki genel artış firmaları Şubat ayından bu yana ilk kez satış fiyatlarını yükseltmeye itti. Şirketler, beklenen taleplere hazırlık amacıyla stoklarını artırırken, gelecek döneme dair iyimserlik ortalamanın altında kalsa da sınırlı düzeyde toparlandı.