Suudi Arabistan'da petrol yavaşladı, hizmet sektörü atağa kalktı

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da petrol yavaşladı, hizmet sektörü atağa kalktı

Suudi Arabistan ekonomik büyüme verileri güncellendi. ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 büyüdü. Petrol düşerken kamu hizmetleri ve tarım yükseldi.

Suudi Arabistan ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3,4 oranında büyüdü. Bu oran, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu tarafından daha önce açıklanan yüzde 2,7’lik ilk tahminin üzerine çıkarıldı. Ancak geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,4’lük artışa göre büyüme yavaşladı.

Büyümenin yavaşlamasında, petrol faaliyetlerindeki yüzde 0,5’lik düşüş etkili oldu. Buna karşın, petrol dışı sektörlerde büyüme yüzde 4,9’a, devlet hizmetlerinde ise yüzde 3,2’ye ulaştı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanlarında büyüme oranı yüzde 3,3 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında üretim yüzde 1,4 geriledi.

İmalat sanayisindeki artış yüzde 4’te kalırken, inşaat sektöründe büyüme yüzde 3,2 ile sınırlı kaldı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre ise, ülkenin çeyreklik büyümesi yüzde 1,1’e çıkarak son dört dönemin en hızlı artışını kaydetti.

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