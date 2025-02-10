Suudi Arabistan’da sanayi üretimi hız kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan’da sanayi üretimi hız kesti

Suudi Arabistan’da sanayi üretimi yıllık bazda %2,1 artış kaydederken, önceki aya göre büyüme hızı yavaşladı. Madencilik ve enerji sektörlerinde düşüş gözlenirken, imalat sanayi ivme kazandı.

Suudi Arabistan’da sanayi üretimi Aralık 2024’te yıllık bazda %2,1 artarak büyümesini sürdürdü. Ancak, bu oran Kasım ayında revize edilen %2,5’lik artışa kıyasla daha düşük kaldı. Sanayi üretimindeki büyüme hızının yavaşlamasında su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetlerindeki keskin düşüş etkili oldu. Kasım ayında bu alanlardaki üretim %10,5 artarken, Aralık ayında sadece %0,8 yükseldi.

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Öte yandan, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki üretim Kasım ayında %1,2 artış gösterirken, Aralık ayında %0,4 oranında geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi de düşüş trendini sürdürerek %1,9 azaldı. Buna karşılık, imalat sanayi üretimi %4,7 artarak Kasım ayında kaydedilen %2,2’lik büyümeyi ikiye katladı.

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Aylık bazda değerlendirildiğinde, sanayi üretimi Kasım’daki %2,9’luk düşüşten toparlanarak Aralık ayında %1,3 artış gösterdi. Bu veriler, Suudi Arabistan İstatistik Genel Otoritesi tarafından yayımlandı.

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