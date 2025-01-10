Suudi Arabistan'da Türk gecesi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Fatih Terim yeni takımı Al Shabab ile Al Ahli karşılaşacak. Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati 20.00.

ÜÇ MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos ekibini çalıştıran Fatih Terim yeni durağı Suudi Arabistan'da Al Shabab'ın başında ilk maçında çıkacak. Milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Al Ahli ile puan mücadelesi verecek Al Shabab ligde üç maçtır kazanamıyor.

Pro Lig'de 13 maç sonunda 23 puan toplayan her iki ekipten Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor.

Suudi Arabistan'daki ilk maçında Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Fahya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Al Shabab Fatih Terim ile üç puanı kazanmanın peşinde.

DEMİRAL'DAN TERİM'E ÖVGÜ

Milli oyuncu Merih Demiral Suudi Arabistan'a yeni gelen Terim için "Fatih Terim ile iki gün önce konuştuk. O harika bir insan. Türkiye ve İtalya'da yaptıklarıyla harika bir hoca. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri. Herkes onu rol model olarak görüyor. Al Shabab için burada olmasından dolayı çok mutluyum. Bence Al Shabab ve Suudi futbolu için harika işler yapacak. Yakında görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.