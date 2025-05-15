Suudi Arabistan’da yeni enflasyon oranı açıklandı

Suudi Arabistan’da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 2,3 seviyesinde sabit kalarak Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini korudu. Ülkenin İstatistik Genel Otoritesi tarafından yayımlanan verilere göre, bu oran piyasa beklentisi olan yüzde 2,2'nin de hafif üzerinde gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksinde yaşanan bu artışta en belirgin etki, gıda ve içecek fiyatlarındaki yüzde 2,2’lik yükselişten kaynaklandı. Mart ayında bu kalemde yıllık artış yüzde 2 seviyesindeydi. Eğitim harcamalarında da benzer bir artış yaşanarak yüzde 1,3’e yükseldi.

Suudi Arabistan ekonomisi frene bastı

BAZI KALEMLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Buna karşın, bazı tüketim gruplarında fiyatlar düşüş gösterdi. Ev eşyası ve mobilya kategorisindeki gerileme önceki aya göre yavaşlayarak yüzde 1,8 oldu. Mart ayında bu düşüş yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti.

İletişim hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 1,5'lik bir düşüş yaşanırken, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,2 oranında geriledi. Ulaştırma alanında ise fiyatlar yüzde 1 azaldı. Eğlence ve kültür harcamaları da yüzde 0,7 oranında düşerek dikkat çekti.

Suudi Arabistan sanayi üretiminde düşüş

AYLIK ARTIŞ DA SÜRDÜ

Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak marttaki artış oranını korudu. Aylık bazda sabit kalan bu artış, temel gıda ürünleri ve kiralardaki fiyat hareketlerinden beslendi.

Konut ve kamu hizmetlerinde yıllık enflasyon yüzde 6,8 ile yüksekliğini korusa da mart ayındaki yüzde 6,9’luk orana göre sınırlı bir yavaşlama kaydedildi. Bu durum, ülkede konut piyasasının hala baskı altında olduğunu ancak artış hızının yavaşladığını ortaya koydu.

Suudi Arabistan hükümeti, Vision 2030 kapsamında yapısal reformları sürdürürken, enflasyon oranlarını istikrarlı seviyelerde tutmak için özellikle gıda ve enerji alanında sübvansiyon politikasını devam ettiriyor. Ancak artan tüketim ve küresel emtia fiyatlarının etkisiyle fiyat baskılarının önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.