Suudi Arabistan’da yeşil enerji atağı

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki sanayi kenti Yanbu, dünyanın en büyük yeşil amonyak tesislerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Projenin mühendislik tasarım aşaması için imzalar atıldı. İspanya merkezli mühendislik şirketi Técnicas Reunidas ve Çinli enerji devi Sinopec, söz konusu dev tesisin ön mühendislik ve tasarım (FEED) sürecini üstlendi. Projeyi hayata geçirecek olan müşteri ise, Orta Doğu'da temiz enerji yatırımlarıyla tanınan ACWA Power.

Söz konusu proje, küresel enerji dönüşüm sürecinin stratejik bir halkası olarak değerlendiriliyor. Tesisin temel hedefi, yılda 400 bin ton yeşil hidrojen üretip bunu amonyak formuna dönüştürmek. Bu amaçla 4 gigavat kapasiteli elektroliz sistemleri kurulacak. Hidrojen, gelişmiş sentez teknolojileri kullanılarak amonyak haline getirilecek.

SADECE ÜRETİM DEĞİL, ALTYAPI DA KURULUYOR

Planlanan tesis sadece bir üretim tesisi olmayacak; ona entegre çalışan altyapı sistemleri de projeye dahil ediliyor. Tuzdan arındırma üniteleri, ihracata özel bir liman terminali ve destekleyici enerji hatları gibi ek yapılar da tesisin parçası olacak. Bu altyapılar, hem iç piyasaya hem de uluslararası ticaret rotalarına hizmet edecek şekilde planlandı.

Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve rüzgâr, tesisin ana enerji kaynağı olacak. Ancak projenin şu anki aşamasında bu sistemlerin teknik detaylarına henüz girilmiş değil. Güneş ve rüzgâr enerjisi altyapısı daha sonraki bir safhada projeye entegre edilecek.

2030 HEDEFİ: YEŞİL YAKIT İHRACATINDA LİDERLİK

Técnicas Reunidas, bu projenin önceki fizibilite ve planlama aşamalarında da yer almıştı. Şirketin açıklamasına göre, mühendislik tasarım süreci yaklaşık 10 ay sürecek. Bu sürecin sonunda konsorsiyum, tesisin inşası, ekipman tedariki ve yapım sürecini kapsayan bir EPC (Mühendislik-Tedarik-Yapım) teklifini sunacak. Bu teklifin maliyetinin birkaç milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Tesisin 2030 yılında ticari üretime geçmesi bekleniyor. Böylece Suudi Arabistan, yeşil hidrojen ve amonyak ihracatında küresel ölçekte önemli bir aktör olmayı hedefliyor. Aynı zamanda, İspanyol Técnicas Reunidas da enerji dönüşüm projelerinde uluslararası ölçekteki liderliğini pekiştirmiş olacak.