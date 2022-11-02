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Suudi Arabistan'dan ABD'ye: İran her an bize saldırabilir

Suudi Arabistan'ın, ABD'ye her an İran tarafından saldırıya uğrayabileceğine dair istihbarat paylaştığı iddia edildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 18:24
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Suudi Arabistan'dan ABD'ye: İran her an bize saldırabilir

Suudi Arabistan'dan ABD'ye: İran her an bize saldırabilir
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T24'ün aktardığı haberde, Wall Street Journal'a konuşan ABD'li ve Suudi kaynaklara göre Riyad, ellerinde İran'ın ülkede devam eden rejim karşıtı protestolardan dikkatleri uzağa çekmek için hem Suudi Arabistan'a hem de Irak'ın Erbil kentine saldırmaya hazırlandığına dair istihbarat bulunduğunu belirtti.

Gazetenin haberine göre istihbaratın paylaşılmasının ardından Suudi Arabistan, ABD ve Orta Doğu'daki bazı ülkeler ordularına hazır olma emri verdi.

Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın istihbaratı ile ilgili başka bir detay paylaşmadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi uyarının kendilerini endişelendirdiğini ve İran'ın bir saldırı düzenlemesi durumunda karşılık vereceklerini ifade etti.

Açıklamada, ''ABD, kendi ve bölgedeki partnerlerinin çıkarlarını savunmaktan kaçınmayacaktır'' denildi.

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