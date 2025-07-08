Suudi Arabistan'dan acil çözüm çağrısı: "Bu felaket son bulsun"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah, Rio de Janeiro’da düzenlenen 17. BRICS Zirvesi’nde Gazze’deki insani duruma dikkat çekti. Bakan Faysal, İsrail’in sağlık altyapısına ve sivillere yönelik saldırılarını uluslararası insancıl hukuk ihlali olarak tanımladı. Bakan, uluslararası toplumun insani yardımın ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Suudi Arabistan adına katılan Prens Faysal, krizlerin güvenlik ve barış için ortak sorumluluklar doğurduğunu belirtti.

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ÇEVRE VE SAĞLIKTA SUUDİ ARABİSTAN’DAN ÖRNEK ADIMLAR

Zirvede ayrıca çevre, iklim değişikliği ve küresel sağlık konuları ele alındı. Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması’na bağlılığını yinelerken, su kıtlığına karşı geliştirdiği ileri teknolojiler ve küresel su kaynaklarına eşit erişimi sağlamak amacıyla kurduğu Küresel Su Örgütü’ne dikkat çekti. Sağlık alanında ise Suudi Vizyon 2030 kapsamında önleyici ve bütünleşik sağlık hizmetlerine yönelik reformlar ile Hac ve Umre gibi büyük organizasyonlarda sağlık yönetimi deneyimi paylaşıldı. Bölgesel sağlık acil durumlarına hazırlıkta Suudi Arabistan’ın önemli bir merkez haline geldiği belirtildi.