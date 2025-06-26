Suudi Arabistan'dan et, meyve ve tütün satışına kısıtlama

Suudi Arabistan'da belediyeler ve konut bakanı Majed Al Hogail tarafından duyurulan yeni yönetmeliklerle, "bakala" olarak bilinen yerel bakkalların tütün, hurma, et, meyve ve sebze gibi ürünleri satması yasaklandı. Saudi Gazette'nin haberine göre, bu düzenleme derhal yürürlüğe girdi. Mevcut dükkanlara ise uyum sağlamaları için altı aya kadar ek süre tanındı.

Yeni kurallar uyarınca, büfeler ve bakkallar veya mini marketler tütün ürünleri, normal ve elektronik sigaralar ve nargile dahil olmak üzere, ayrıca taze hurma, et, meyve ve sebze satamayacak. Bu ürünler yalnızca süpermarketler ve hipermarketler gibi büyük mağazalarda satılabilecek; et satışları için ise ayrı bir lisans gerekecek. Yönetmelikler ayrıca, şarj kabloları ve ön ödemeli kontör kartlarının bakkallar, süpermarketler ve hipermarketler dahil tüm perakende noktalarında satılabileceğini belirtiyor.

İŞLETMELER İÇİN ALAN ŞARTLARI VE KALİTE STANDARTLARI

Hükümet, perakende işletmeleri için minimum taban alanı şartları da getirdi: Bakkallar en az 24 metrekare, süpermarketler en az 100 metrekare ve hipermarketler en az 500 metrekare alana sahip olmak zorunda. Bu düzenlemeler, perakende sektöründe daha organize ve standartlara uygun bir yapı oluşturmayı hedefliyor.