Suudi Arabistan’dan Filistin’e Hac jesti! Bin kişi ağırlanacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan’dan Filistin’e Hac jesti! Bin kişi ağırlanacak

Suudi Arabistan, “Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından” bin kişiyi hac ibadeti için misafir edeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında hac farizasını yerine getirecek Filistinliler hakkında bilgi verildi.

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"Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından" hac farizasını yerine getirecek bin kişinin program kapsamında ağırlanacağı kaydedilen haberde, misafirlerin Suudi Arabistan'a gelişlerinden Filistin'e dönüşlerine kadar tüm aşamaların planlandığı aktarıldı.

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