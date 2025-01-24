Suudi Arabistan’dan flaş haber geldi: Talisca veda etti

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Suudi Arabistan’dan flaş haber geldi: Talisca veda etti

Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Talisca ile ilgili çıkan son haber büyük heyecana neden oldu. Suudi Arabistan’dan gelen son haberlere göre, Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşları ile vedalaştı.

Süper Lig'de ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Talisca'yı kadrosuna katmak için uzun süredir bekliyor.

Sarı-lacivertliler uzun süredir bu transfer için görüşmelerine devam ederken Suudi Arabistan basınında Talisca'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

SBA'da yer alan haberde Anderson Talisca'nın bugün Al-Nassr'daki takım arkadaşlarına veda ettiği iddia edildi.

Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'ın ligde oynadığı son dört maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sezon Al-Nassr formasını 19 maçta giyen Talisca sekiz kez ağları havalandrdı.

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