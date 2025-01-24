Suudi Arabistan’dan flaş haber geldi: Talisca veda etti

Süper Lig'de ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Talisca'yı kadrosuna katmak için uzun süredir bekliyor.

Sarı-lacivertliler uzun süredir bu transfer için görüşmelerine devam ederken Suudi Arabistan basınında Talisca'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

SBA'da yer alan haberde Anderson Talisca'nın bugün Al-Nassr'daki takım arkadaşlarına veda ettiği iddia edildi.

Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'ın ligde oynadığı son dört maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sezon Al-Nassr formasını 19 maçta giyen Talisca sekiz kez ağları havalandrdı.