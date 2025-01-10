Suudi Arabistan’dan gelen Saint Maximin açıklaması Fenerbahçe’yi hüsrana uğrattı

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Suudi Arabistan’dan gelen Saint Maximin açıklaması Fenerbahçe’yi hüsrana uğrattı

Fenerbahçe’nin takımdan göndermeyi planladığı Saint Maximin ile ilgili gelen bir haber sarı lacivertlileri hüsrana uğrattı. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli, kiralık sözleşmesinin feshedilmesi durumunda oyuncunun maaşını ödemeyeceklerini kaydetti.

Fenerbahçe’ye sezon başında gelen Alan Saint Maximin beklentilerin atında kaldı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli’den kiralanan Saint Maximin’in takımdan ayrılması bekleniyor.

Suudi Arabistan basınında çıkan son haber sarı lacivertlileri hüsrana uğrattı. Buna göre Al Ahli, kiralık sözleşmesi feshedilse bile Saint Maximin’in bu sezon için maaşını ödemeyecek. Suudi Arabistan ekibi, tecrübeli oyuncunun maaşını Fenerbahçe’nin ödemesi gerektiğini kaydetti.

Sezon başında gelen 27 yaşındaki oyuncu, yüksek dribling yeteneklerine rağmen sonuna giden bir harekette bulunamaması nedeniyle tepkilerin odağında yer alıyor. Saint Maximin, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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