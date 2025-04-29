Suudi Arabistan’dan hacı adaylarına sert uyarı

Kaynak: Bülten
Suudi Arabistan’dan hacı adaylarına sert uyarı

Suudi Arabistan, bu yıl hac döneminde kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. İzinsiz hac yapanlara 5.300 dolar ceza ve 10 yıl giriş yasağı uygulayacak.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren başlayacak ve 44 gün sürecek yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacak.

Ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olanlara ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verilecek. Ayrıca, izinsiz hac yapmaya çalışan yabancı ziyaretçiler sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklanacak. Ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabilecek.

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