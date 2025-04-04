Suudi Arabistan'dan İsrail'in saldırısına tepki! Şiddetle kınama mesajı verildi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarına tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve üyelerine, Gazze Şeridi’ndeki insani felakete son vermek ve İsrail’i işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın, İsrail güçlerinin Refah'taki Mevrac bölgesinde bulunan Suudi Arabistan Kültür ve Miras Merkezi'ne ait bir depoyu hedef alarak yok etmesini şiddetle kınadığı belirtildi.

Söz konusu depoda, Gazze Şeridi’ndeki hasta ve yaralıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilmiş tıbbi malzemeler bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, sivillerin ve onların sığındığı alanların hedef alınmasının ve onlarcasının öldürülmesinin, özellikle Gazze kentinin doğusunda bulunan Dar el-Erkam Okulu'nun hedef alınmasının bu kapsamda değerlendirildiği kaydedildi.

İSRAİL GAZZE KENTİNDE 2 OKULU HEDEF ALMIŞTI

İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze kentindeki Fehd es-Sabah Okulu da ilk saldırının ardından İsrail uçakları tarafından hedef alınmış, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.