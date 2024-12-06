Suudi Arabistan’dan kuraklığa karşı küresel çağrı

Suudi Arabistan, çevre alanındaki liderliğini bir kez daha ortaya koyarak Riyad Eylem Planı’nı duyurdu. Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı Çevre Bakan Yardımcısı ve UNCCD COP16 başkanlık danışmanı Osama Faqeeha tarafından açıklanan plan, özellikle arazi restorasyonu ve kuraklığa karşı dayanıklılık konularında uzun vadeli değişim hedefliyor.

Plan, 2-13 Aralık 2024 tarihlerinde Riyad’da düzenlenen ve BM’nin 30. yıl dönümüne özel "Toprağımız. Geleceğimiz." temasıyla gerçekleştirilen UNCCD COP16 etkinliğinin bir parçası olarak sunuldu. Çevresel sorunların çözümüne odaklanan plan, çiftçilerden yerli halklara kadar birçok kesimi etkileyecek politikalar geliştirmeyi amaçlıyor.

TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜNDEMİ

Riyad’da düzenlenen Tarım-Gıda Sistemi Günü’nde, sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak sağlığı ve dayanıklı bitki çeşitleri gibi konular ele alındı. BM verilerine göre, tarım sektörü arazi tahribatının başlıca nedeni olarak küresel sera gazı emisyonlarının %23’ünü oluşturuyor. Ayrıca, dünya genelinde tüketilen gıdanın %95’inin topraktan gelmesine rağmen, yanlış uygulamalar nedeniyle her yıl ciddi miktarda toprak kaybı yaşanıyor.

Faqeeha, konuşmasında, "Kuraklık direncini artırmak ve arazi restorasyonu çalışmalarını hızlandırmak istiyorsak, COP16 sonrası dönemde de eylemleri teşvik etmeye devam etmeliyiz," dedi. Ayrıca, zararlı tarım sübvansiyonlarının yeniden yatırılmasıyla sürdürülebilir çözümlerin hemen devreye alınabileceğini belirtti.

2050’YE DOĞRU ZORLUKLAR

UNCCD’ye göre, mevcut uygulamalar değişmediği takdirde 2050’ye kadar küresel tarım üretiminde %10 düşüş yaşanabilir. Bu durum, gıda fiyatlarının %30 oranında artmasına ve özellikle savunmasız bölgelerde ciddi krizlere yol açabilir.

Riyad Eylem Planı, bu zorluklara karşı hem yerel hem de küresel ölçekte sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.