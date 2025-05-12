Suudi Arabistan’dan küresel ölçekli yapay zeka hamlesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin yapay zeka sektörünü büyütmek amacıyla Humain adlı yeni bir teknoloji girişimini hayata geçirdi. Şirketin hedefi, Suudi Arabistan’da yapay zeka altyapısını geliştirmek ve veri merkezleri inşa etmek. Humain, Suudi Arabistan’ın 940 milyar dolar değerindeki Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından finanse ediliyor. Bu hamle, Prens Selman’ın ülke ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarma vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD’Lİ DEVLER RİYAD’DA BULUŞUYOR

Humain’in duyurusu, dikkat çekici bir zamanlamaya denk geliyor. Elon Musk, OpenAI CEO’su Sam Altman ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Salı günü düzenlenecek olan ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu’na katılmak üzere Riyad’a geliyor. Forumda yapay zekâ odaklı iş birliklerinin masaya yatırılması bekleniyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump da bu hafta bölgeyi ziyaret edecek. Zirve, Suudi Arabistan’ın küresel teknoloji arenasında daha etkili rol oynama çabasını simgeliyor.

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GOOGLE VE SALESFORCE DA PIF İLE İŞBİRLİĞİNDE

Kamu Yatırım Fonu yalnızca Humain’e değil, son dönemde yapay zeka odaklı projelerde uluslararası teknoloji devlerine de kaynak sağlıyor. Google ve Salesforce gibi şirketler, PIF ile çeşitli yapay zeka projelerinde işbirliği yapıyor. Fonun büyüklüğü ve hedefleri, Suudi Arabistan’ı teknoloji yatırımlarında önemli bir aktör haline getiriyor.