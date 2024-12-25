Suudi Arabistan’dan ortalığı karıştıracak En Nesyri iddiası! Anlaşmaya vardılar

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Suudi Arabistan’dan ortalığı karıştıracak En Nesyri iddiası! Anlaşmaya vardılar

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu En Nesyri’nin Suudi Arabistan yolcusu olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Al Nassr’ın Faslı golcü ve sarı lacivertli yönetimle anlaştığı belirtiliyor.

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu En Nesyri ile ilgili ortalığı karıştıran bir iddia geldi. Faslı golcünün Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaştığı belirtildi. Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Al Nassr ile 25.5 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşmaya vardı.

Ortaya çıkan haberlerden sonra Al-Nassr cephesinden açıklama geldi. Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 22 maça çıkan En-Nesyri 9 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Fenerbahçe, Süper Lig tarihine geçen transferde En Nesyri’yi Sevilla’dan 19.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

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