Suudi Arabistan'dan sinema atılımı: 150 milyon doları gözden çıkarttılar

'Desert Warrior', eski Arap kabileleri ile Pers-Sasan İmparatorluğu arasındaki bir savaşı konu alıyor. Ana karakter Arap Prensesi Hind, zalim İmparator Kisra’nın (Ben Kingsley) cariyesi olmayı reddediyor ve kendini çölün acımasızlığına bırakıyor. Kendisini bir haydut (Anthony Mackie) ile birleştirerek, kabileleri Kisra'nın dev ordusuna karşı birleştirmeye çalışıyor. Film, epik savaş sahneleri ile dikkat çekiyor ancak yapım süreci boyunca birçok engelle karşılaştı.

Süreçteki Zorluklar

Film, Suudi Arabistan’da yapılan çekimler sonrası hala tamamlanmış değil. Üretim ekibinin sosyal medyada eski fotoğraflar paylaşarak filmin ne zaman çıkacağını sorguladığı bildiriliyor. Wyatt, yaratıcı farklılıklar nedeniyle projeden ayrılma ve tekrar geri dönme süreçleri yaşadı. Filmin tonunun ve uzunluğunun üzerinde anlaşmazlıklar yaşandı. Yapımcı MBC, filmin festivalde gösterim tarihini ve sinema çıkışını gerçekleştiremedi.

Film için yapılan ön izlemelerde izleyicilerin yalnızca yüzde 25'inin ilgisini çekmesi, endişeleri artırdı. Ayrıca, Arap hikayelerini batılıların yorumlaması konusunda sorular gündeme geldi. 7 Ekim'de meydana gelen olaylar sonrası ise MBC, filmin görsel algısı hakkında kaygılar taşımaya başladı.

Hedefler

MBC, Wyatt ve ekibin çabalarına saygı duyduklarını belirtse de, zaman zaman yaşanan yönetim değişiklikleri sürecin seyrini olumsuz etkiledi. 2023 yılında yönetmenlik değişikliği ve ardından projenin yeniden değerlendirilmesi, filmin akıbetini belirsiz kıldı. Ancak MBC, 'Desert Warrior'ın kendine özgü bir deneyim sunacağına ve izleyicilerin beklentilerini aşacağına dair inancını sürdürüyor.

Yönetmen Rupert Wyatt, projenin başındaki zorlukları kabul etse de, filmi uluslararası düzeyde başarılı kılacak bir çalışma yapma çabasını sürdürüyor. MBC, bin Salmanın görüşünün de proje üzerindeki etkisinin büyük olduğunu vurgulayarak, filmin gelirinin sadece başarı ölçütü olmadığını ifade etti.

Gelecek Vizyonu

'Desert Warrior' için hala umut var. Yapımcılar, filmin 2025'in ilk çeyreğinde bir dağıtıcı ile buluşabileceği konusunda iyimser. MBC, film için harcanan çaba ve yaratıcı süreçlerin kalitesinin, Suudi Arabistan'ın film endüstrisinde kendine sağlam bir yer edinmesine yardımcı olacağına inanıyor. "Bu filmdeki yenilikçi anlatım teknikleri ve detaylara gösterilen özen, benzersiz bir sinematik deneyim sunmayı vaat ediyor" açıklamasında bulunuldu.

'Desert Warrior', bir dönüm noktası olmayı hedefliyor; ancak, bu süreçte yaşanan zorlukların ve belirsizliklerin ne ölçüde aşılabileceği merak konusu. Sinema endüstrisinin içindeki gelişmeler ve global izleyici ile buluşma arzusu, bu projeyi özel kılıyor.