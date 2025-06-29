Suudi Arabistan'dan Tunus'a 38 milyon dolarlık can suyu

Suudi Arabistan, Tunus'a altyapı projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla 38 milyon doları aşan kalkınma kredisi sağladı. Bu önemli anlaşma, Suudi Kalkınma Fonu CEO'su Sultan el Murşid ile Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Dr. Samir Abdülhafız arasında imzalandı. Anlaşma, yaklaşık 50 yıldır süregelen güçlü ikili kalkınma ortaklığının son örneğini teşkil ediyor.

Finanse edilen bu proje, Tunus'un çeşitli bölgelerinde 1000 hektardan fazla tarım arazisinin ıslah edilmesini, 22 yeni kuyu açılmasını ve donatılmasını içeriyor. Ayrıca, 285'ten fazla konut inşa edilecek ve köylerin altyapısı güçlendirilecek. Proje kapsamında yollar, içme ve tarımsal sulama için boru hatları, pompa ve dağıtım şebekeleri gibi kritik altyapı tesisleri de kurulacak. Tarımsal üretimi artıracak hayati tesislerin yanı sıra, eğitim kurumları, kültürel ve sosyal merkezler ile ticari alanlar da inşa edilerek Tunus'ta toplumsal ve ekonomik refahın artırılması hedefleniyor.

Bu anlaşma, Suudi Kalkınma Fonu'nun Tunus'taki kalkınma fırsatlarını destekleme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada aktif rol alma çabalarının bir parçasıdır. Fon, 1975 yılından bu yana Tunus'ta 32 kalkınma projesi ve programına 1.2 milyar doları aşan uygun koşullu kalkınma kredisi sağladı. Ayrıca, Suudi Arabistan Krallığı'nın fon aracılığıyla sağladığı hibelerin toplam değeri 105 milyon doları aşmaktadır.