Suudi Arabistan'dan Türkiye onayı. Kendi kopardıklarına kendileri onay verdiler

Suudi Arabistan’da Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Türkiye ve Suudi Arabistan arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının Suudi Arabistan tarafından onaylandığını bildirdi.

Fakat Duseri, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA YATIRIM ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gittiği Suudi Arabistan’da, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada iki tarafın, bu ziyaret esnasında Kabiliyetler, Savunma Sanayii, Araştırma ve Geliştirme Alanlarında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Suudi Savunma Bakanlığı ile Türk firması Baykar arasında 2 Satış Sözleşmesi, Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliği, medya ve enerjiye ilişkin mutabakat zaptlarının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Açıklamada Türkiye ve Suudi Arabistan’ın, Türk-Suudi Yatırım Forumu'nda iki ülkenin özel sektör kuruluşları arasında enerji, medya, inşaat, eğitim ile dijital teknolojiler, gayrimenkul ve sağlık ve alanlarında 9 mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.