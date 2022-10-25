25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Sumudica'nın tek isteği Türkiye'ye dönmek

Sumudica'nın tek isteği Türkiye'ye dönmek

Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:22
Takip Et

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen ünlü teknik adam Süper Lig için ''Tek hayalim'' dedi

Sumudica'nın tek isteği Türkiye'ye dönmek
+
Aa
-

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Raed'de kariyerine devam eden Rumen teknik direktör, NTV'ye Türkiye'ye geri dönmenin hayali olduğunu dile getirdi. Sumudica, "Benim hayalim geri dönmek. Ne zaman bilemiyorum. Çünkü 2 yıl kontratım ver. Bu kolay bir şey değil. Suudi Arabistan'da 2 yıl kontrat bulmak o kadar kolay değil. Burada genelde 6 aylık, 1 yıllık sözleşme yapılır. Ancak Türkiye'yi özlüyorum, Türkiye'yi seviyorum. Çünkü Türkiye'de yeniden bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'deki işim bitmedi. Gaziantep'teyken Avrupa kupalarında oynamak üzereydik. Bu lige yeni çıkmış bir takım için hiç kolay değil. Türkiye bana birçok şey Verdi ve ben de bunun karşılığını vermek isterim. Türkiye'ye geri dönmek benim hayalim. Türkiye'de herkes futbolla ilgili konuşuyor, atmosferi yaşayabiliyorsunuz, gazeteler, medya, taraftarlar… Onlarca televizyon programı, fanatik taraftarlar ve duygular… Ben bunları özledim, binlerce taraftarları, duygu yüklü maçları…" dedi.

51 yaşındaki teknik adam, ayrıca Türkiye'de büyük bir kulüpte çalışmanın kalbinde olduğunu söyledi ancak kulüp ismi vermedi. Sumudica, "Eğer Türkiye'de büyük bir takımı çalıştırırsam o takım Sumudica ile %100 kupa kazanır. Bu Türkiye Kupası da olabilir, Süper Lig şampiyonluğu da olabilir. Türkiye'de Anadolu takımında çalışıp iyi sonuçlar almak hiç kolay bir iş değil. Türkiye'de kalbimde bir tane takım var… Ama isim vermeyeceğim... Benim oradaki favori kulüplerim, yeniden tarih yazmak istediğim Gaziantep ve Kayserispor. Ancak gelecek için konuşuyorum. Gerçekleşir mi, kaç yıl sonra gerçekleşir bilmiyorum. Hayalim dediğim bir büyük kulüp var… Stadyumdaki atmosferlerini, taraftarlarını çok seviyorum. Hayatta herkesin hayalleri vardır, benim hayalim de bu." diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
1
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
2
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
3
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
4
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
5
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
6
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.