Suudi Arabistan'ın dış ticaret fazlasında sert düşüş

Suudi Arabistan’ın dış ticaret fazlası Mart 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre sert düşerek 5.28 milyar dolara geriledi. Bu, Aralık ayından bu yana görülen en düşük fazla oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, toplam ihracat yüzde 9.8 azalarak 25.02 milyar dolara indi. Düşüşün başlıca nedeni, toplam ihracatın yüzde 71.2’sini oluşturan petrol satışlarının yüzde 16.1 oranında gerilemesi oldu. Buna karşın, petrol dışı ihracat yüzde 10.7 artış gösterdi.

Çin, yüzde 15.5 ile en fazla ihracat yapılan ülke olurken; Hindistan yüzde 9.4 ve Japonya yüzde 8.7 ile onu izledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0.1 artarak 19.74 milyar dolara ulaştı. En çok ithal edilen kalemler arasında yüzde 3.6 ile makine ve elektrikli cihazlar, yüzde 4.4 ile ulaşım araçları öne çıktı. İthalatta Çin yüzde 25.3 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 7.8 ile ABD ve yüzde 5.9 ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.