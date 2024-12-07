Suudi Arabistan'ın teklifi futbol dünyasını böldü

FIFA’nın 2034 Erkekler Dünya Kupası ev sahipliği için Suudi Arabistan’ın tek aday olduğu süreç, futbol dünyasında farklı görüşlere yol açtı. FIFA, bu adaylık için değerlendirme raporunda Suudi Arabistan’a 5 üzerinden 4,2 puan vererek bu teklifin “orta düzeyde insan hakları riski” taşıdığını belirtti. Bu yüksek puan, ülkenin turnuva için uygunluğunu vurgulasa da insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Kadın hakları, LGBTQ+ topluluğuna yönelik kısıtlamalar ve genel insan hakları sicili, teklife dair tartışmaların merkezinde yer alıyor.

FIFA VE İNGİLTERE’NİN KARARSIZLIĞI

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Suudi Arabistan’ın adaylığına destek verip vermeme konusunda kesin bir karara varmış değil. Bu kararsızlık, federasyonun insan hakları konusundaki endişeleriyle katılım sağlama çelişkisini yansıtıyor. Ayrıca, FIFA’nın onay sürecinin nasıl işleyeceği konusunda belirsizlikler de devam ediyor. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ise 2030 ve 2034 Dünya Kupası adaylıklarını destekleme kararı aldı. DFB Başkanı Bernd Neuendor, “Kararımızı verirken insan hakları eleştirilerini ciddiye aldık ve FIFA ile bu konuda diyaloğumuzu sürdüreceğiz,” açıklamasında bulundu.

SPOR VE İNSAN HAKLARI TARTIŞMALARI

Suudi Arabistan’ın spor dünyasındaki büyüyen etkisi, Formula 1’den golfe kadar uzanıyor. Ancak 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma planı, özellikle çevre ve insan hakları savunucularından ciddi eleştiriler alıyor. 2022’de Katar’daki Dünya Kupası’nda “OneLove” kol bantlarının yasaklanması gibi olaylar, FIFA’nın insan haklarına yaklaşımını yeniden gündeme getirdi. Öte yandan, sporun değişim yaratabileceğine inananlar, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinin reformları hızlandırabileceğini savunuyor.

İNGİLTERE’NİN KARARI NE OLACAK?

Futbol dünyası, İngiltere’nin vereceği kararı bekliyor. FA yetkililerinin bu teklife destek verip vermemesi, sadece Suudi Arabistan’ın değil, sporun insan hakları ve ahlaki değerlerle nasıl kesiştiğini de yeniden tartışmaya açacak. İngiltere’nin kararı ne olursa olsun, bu süreç futbolun sadece bir oyun olmadığını bir kez daha hatırlatacak.