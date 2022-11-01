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Suudi Arabistan'ın petrol şirketi para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, yılın üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı. Şirket, yüksek petrol fiyatlarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artırarak 42,4 milyar dolara ulaştı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:37
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Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr
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Saudi Aramco, 2022'nin 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Aramco'nun 2022 temmuz-eylül döneminde net kârı yıllık yüzde 39 artarak 42,4 milyar dolara yükseldi.

AA'da yer alan habere göre, şirket, nisan-haziran döneminde 48 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Böylece 3. çeyrek kârının yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle şirketin halka arzından bu yana ikinci en büyük net kar olması dikkati çekti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 30,4 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Şirket açıklamasında, söz konusu çeyrekte 42,4 milyar dolarlık ne kârın “öncelikle yüksek ham petrol fiyatları ve artan hacimlerden kaynaklandığı” belirtildi.

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ham petrol fiyatlarının devam eden ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikten etkilendiğini vurgulayarak, “Uzun dönemli görüşümüz, dünyanın daha uygun fiyatlı ve güvenilir enerji ihtiyacı göz önüne alındığında, petrol talebinin gelecek 10 yıl boyunca artmaya devam edeceği yönünde.” ifadesini kullandı.

Saudi Aramco, 3. çeyrekte hissedarlarına 18,8 milyar dolar temettü ödemesi yapacak. Bu da bu alanda dünyanın en yüksek ödemesi olarak dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan, çöllerinde yüzeye yakın bulunan geniş petrol kaynaklarıyla dünyada petrolü en ucuz üreten ülkelerden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) göre, bir varil petrolün fiyatındaki her 10 dolarlık artış için Suudi Arabistan yılda 40 milyar dolar daha kazanıyor.

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