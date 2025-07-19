Suudi Arabistan'ın “Uyuyan Prensi” hayatını kaybetti

Suudi Arabistan kraliyet ailesinin simge isimlerinden biri olan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdülaziz El Suud, tam 20 yıl süren komanın ardından hayata gözlerini yumdu. 35 yaşındaki Prens’in vefatını, babası Prens Halid bin Talal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Prens Velid, 1990 yılında dünyaya geldi ve gençlik yıllarında askeri eğitim alanında dikkat çeken bir isimdi. 2005 yılında Londra’da eğitim gördüğü askeri okulun yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası komaya girmişti. O tarihten bu yana Suudi Arabistan’daki özel bir hastanede tedavi görmekteydi.

UMUDUN VE ACININ 20 YILI

Velid bin Halid’in sağlık durumu yıllar boyunca Suudi halkı tarafından yakından takip edildi. Ailesi, kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirerek halkla umutlarını ve endişelerini paylaştı. Özellikle annesi ve babasının yoğun çabaları, toplumda büyük bir empatiye sebep oldu. Komadayken çekilen görüntüler zaman zaman sosyal medyada paylaşılırken, Prens'in zaman zaman gözlerini açması veya elini oynatması gibi anlık tepkileri, umutların tazelenmesine yol açmıştı. Ancak geçen hafta içinde sağlık durumunun kötüleştiği öğrenilen Prens, 19 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybetti.

YAS VE SESSİZ VEDA

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi’nden yapılan açıklamada, “Velid’in mücadelesi hepimize sabrı ve umudu öğretti. Onun kaybı derin bir boşluk yarattı” denildi. Prens’in naaşının Riyad’da toprağa verileceği belirtildi. Halktan çok sayıda kişi, taziye mesajlarıyla ailenin acısını paylaştı.

Prens Velid’in ölümü, yalnızca bir trajedinin sonu değil, aynı zamanda 20 yıl boyunca umutla yaşanan bir bekleyişin de kapanış noktası oldu. Kraliyet ailesi içinde ve halk nezdinde derin izler bırakan bu olay, Suudi Arabistan’ın modern tarihindeki en uzun tıbbi izleme süreçlerinden birini temsil ediyor.