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  • Suudi Arabistanlı futbolcu tanınmaz halde. 90+5’te kaleciyle çarpışmıştı

Suudi Arabistanlı futbolcu tanınmaz halde. 90+5’te kaleciyle çarpışmıştı

Suudi Arabistan kalecisi Al-Owais ile çarpışan Al Shahrani’nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi. Ayrıca iç kanama geçiren topçu, ameliyat için Almanya’ya gönderildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 14:09
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Suudi Arabistanlı futbolcu Al Shahrani tanınmaz halde. 90+5’te kaleci Al-Owais ile çarpışmıştı

Suudi Arabistanlı futbolcu tanınmaz halde. 90+5’te kaleciyle çarpışmıştı
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Arjantin Suudi Arabistan karşılaşmasında yaşanan bir pozisyonda Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı.

Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al-Owais ile çarpışan ve bu pozisyon sonrasında hareketsiz şekilde yerde kalan Al Shahrani'ye ilk müdahale saha içinde yapılmıştı.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında yaşanan bu olay sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun son durumu belli oldu.

Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.

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