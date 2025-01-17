Suudi pilottan Dakar Rallisi'nde tarihi zafer

Dakar, motor sporları dünyasının en zorlu yarışı olarak bilinir ve her yıl dünya çapında en iyi pilotları çekmektedir. Bu yılki şampiyon ise Suudi Arabistanlı Yazeed Al-Rajhi oldu. Al-Rajhi, 2000 yılından sonra, bir özel takımın kazanmasını sağlayarak büyük bir başarıya imza attı. 25 yıl sonra bir özel ekip, Jean Louis Schlesser'ın ardından Dakar'da zirveye çıktı. Al-Rajhi’nin Toyota Hilux’ı, Toyota’nın resmi araçlarıyla aynı özelliklere sahip olsa da, özel bir ekip olan Overdrive ile yarıştı.

DAKAR’DA TARİHİ BİR BAŞARI

Al-Rajhi, tarihi Dakar zaferini Suudi Arabistan'da kazanan ilk pilot olarak tarihe geçti. Bu, Dakar Ralli’sinin 50 yılı aşkın tarihindeki ilk kez yerel bir pilotun zaferi oldu ve bu başarı, hem Suudi Arabistan hem de Orta Doğu için büyük bir anlam taşıyor. Dakar yarışlarında Suudi pilotların başarıları, bölgedeki motorsporlarına olan ilgiyi artırırken, Al-Rajhi'nin zaferi, Suudi Arabistan'daki motorsporları ekosisteminin güçlenmesine de katkı sağladı.

Al-Rajhi, Dakar’a ilk katıldığı 2015 yılında da büyük bir potansiyele sahipti. O yıl bir etap zaferi kazanmış ve yarışın sonlarına kadar podyum için mücadele etmişti. Ancak o zamanlar yaptığı hatalar, zirveye ulaşmasını engellemişti. Al-Rajhi’nin zaferi, on yıl süren azim ve özverili çalışmanın bir sonucuydu.

DAKAR’A YOLCULUK VE ZORLUKLAR

Al-Rajhi’nin Dakar serüveni, zorluklarla dolu bir yolculuktu. İlk yıllarında Toyota takımında yer alırken, hızını ve yeteneklerini gösterse de, Mini’ye geçiş yaptıktan sonra işler istenildiği gibi gitmedi. Mini’nin başarısızlıkla sonuçlanan "Buggy Projesi", Al-Rajhi’nin kariyerinde bir duraklama dönemine yol açtı. Ancak, Toyota’ya geri dönerek, 2022 yılında podyuma çıkmayı başardı ve 2024’te daha da ileriye giderek yarışa liderlik etti. Fakat, bir hata sonucu Carlos Sainz ile yaptığı zirve mücadelesi sona erdi.

DAKAR’A DÖNÜŞ VE SONUÇLAR

2025’te, Toyota’da yarışmaya devam eden Al-Rajhi, öncekilerden daha güçlü bir şekilde tekrar sahneye çıktı. Üç etap zaferi ve yarış boyunca elde ettiği liderlik, başarıya giden yolu açtı. Sonuçta, Al-Rajhi Dakar’ın zorlu parkurlarını ve engellerini aşarak, kendi ülkesinde kazanan ilk pilot olarak tarih yazdı.

DAKAR’DA SON DURUM

2025 Dakar Ralli’si sonunda Yazeed Al-Rajhi, toplamda 52 saat 52 dakika 15 saniye ile birinci oldu. Arkasında 3 dakika 57 saniye farkla Henk Lategan yer aldı. Mattias Ekström ise 20 dakika 21 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı. Nasser Al-Attiyah, 23 dakika 58 saniye farkla dördüncü oldu. Yarışın son etabında ise Lucas Moraes birinci geldi, Nasser Al-Attiyah ise 50 zaferle Stéphane Peterhansel ve Ari Vatanen’in rekorunu kıramadı.