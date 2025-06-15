Suudi prensinden şok iddia: "İsrail, ABD’yi İran’la savaşa çekmeye çalışıyor"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cumartesi akşamı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in bölgesel tansiyonu bilinçli olarak artırdığını ve bu yolla Amerika Birleşik Devletleri’ni İran’a karşı bir askeri çatışmaya çekmeyi hedeflediğini dile getirdi. Prens Selman, İran’ın sergilediği “soğukkanlı ve sağduyulu” yaklaşımın, bu tür provokatif girişimlere karşı etkili bir duruş olduğunu vurguladı.

"İSLAM DÜNYASI İRAN’IN YANINDA"

Görüşmede Prens Selman, İran halkına yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti ve “Bugün tüm İslam alemi tek yürek. İran’ın yanında durmakta kararlıyız” dedi. Prens ayrıca Suudi Arabistan’ın İran ile kardeşlik ilişkilerine büyük önem verdiğini ve bölgedeki barışın korunmasında kararlı olduklarını belirtti.

İRAN: İSRAİL BARIŞI SABOTE EDİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise İsrail saldırılarının yalnızca İran’a değil, bölgesel istikrara da zarar verdiğini ifade etti. Pezeşkiyan, “Göreve geldiğimden bu yana barışı ve güvenliği güçlendirmeye çalıştım. Ancak İsrail, tüm yapıcı girişimlerimizi sistemli şekilde sabote etti” dedi.

Pezeşkiyan, Suudi Arabistan’ın İslam dünyasındaki konumu nedeniyle barışa ve birlikteliğe katkı sunabileceğini dile getirerek, Müslüman ülkeler arasında daha güçlü bir dayanışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

ABD’YE AÇIK MESAJ

Tarafların ortak açıklamasında, İsrail’in mevcut stratejisinin yalnızca Filistin’i değil tüm bölgeyi felakete sürükleme potansiyeli taşıdığına işaret edildi. İki liderin diyaloğu, Washington’a da dolaylı bir mesaj niteliği taşıyor. Riyad yönetiminin, Ortadoğu’da sıcak bir savaşı kesinlikle istemediği ve İran’la diplomatik diyalogu önemsediği belirtiliyor.