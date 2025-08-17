Suudi turizmi yapay zeka ile vites arttırdı: Hedef 150 milyon

Suudi Arabistan, turizm sektöründe yapay zeka (AI), artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi ileri dijital teknolojileri kullanarak ziyaretçi deneyimini dönüştürmeyi hedefliyor. Bu adım, ülkenin ekonomik çeşitlendirme vizyonu Vision 2030'un önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Ulusal Turizm Stratejisi, 2030 yılına kadar yıllık 150 milyon ziyaretçi hedeflerken, turizmin gayri safi yurtiçi hasıladaki payını yüzde 3’ten yüzde 10’a çıkarmayı amaçlıyor. Uzmanlar, bu strateji ile Suudi Arabistan’ın pandemi sonrası turizm sektöründe küresel bir merkez haline gelme yolunda olduğunu belirtiyor.

TEKNOLOJİ VE DENEYİM ODAKLI YAKLAŞIM

Arthur D. Little'dan Nicholas Nahas, Suudi Arabistan'ın turistik destinasyonlarında akıllı teknolojileri entegre ederek kişiselleştirilmiş seyahat planlaması, biyometrik sistemler ve IoT destekli konaklama çözümleri sunduğunu vurguladı. Neom ve Kızıl Deniz Projesi gibi mega projeler, ziyaretçiye daha etkileşimli ve sürdürülebilir deneyimler sunmayı hedefliyor.

Globant Ortadoğu ve Afrika Başkanı Julio De Salvo, ülkenin genç ve teknolojiye hakim nüfusu, sürdürülebilirlik odaklı altyapı yatırımları ve dijital vizeler sayesinde küresel turizmde ön plana çıkabileceğini söyledi. Salvo, dijital turizmin yerini bilişsel turizme bıraktığını ve yapay zekanın gerçek zamanlı veri ile ziyaretçi davranışlarını anlayıp yanıtlayabildiğini ekledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİMLER

Toluna tarafından yapılan bir araştırmaya göre Suudi gezginlerin yüzde 87'si tatil planlamasında AI araçlarından yararlanıyor. Ayrıca yüzde 46'sı aktiviteleri keşfetmek, yüzde 31'i ise seyahat programlarını optimize etmek için yapay zekadan faydalanıyor. Bu sayede ziyaretçiler daha kişiselleştirilmiş, kesintisiz ve sürükleyici deneyimler yaşıyor.

Neom ve Kızıl Deniz Projesi, IoT sensörleriyle çevresel göstergeleri izleyerek sürdürülebilir konaklama ve ulaşım çözümleri sunuyor. Diriyah, dijital miras belgeleri ve interaktif teknolojilerle kültürel hikayeleri zenginleştirerek ziyaretçilerin tarihi deneyimini derinleştiriyor.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Uzmanlar, teknolojik entegrasyon sürecinde Suudi Arabistan’ın yerelleştirme eksikliği ve uzmanlık açığı gibi zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor. Bu nedenle uluslararası iş birlikleri, veri yönetimi ve siber güvenlik standartları ile eğitim programları kritik önem taşıyor. 5G ağları, akıllı havalimanları ve bulut sistemlerinin tam devreye alınması, gerçek zamanlı uygulamaların etkinliğini artıracak.

GELECEK PERSPEKTİFİ

Uzmanlar, doğru koordinasyon ve politika çerçevesi ile akıllı turizmin Suudi Arabistan turizminin ayrılmaz bir parçası hâline gelebileceğini öngörüyor. 2025 itibarıyla teknolojik adaptasyonun yüzde 75’e ulaşmasıyla, ülkenin inovatif ve sürdürülebilir turizmde lider konumuna gelmesi bekleniyor.