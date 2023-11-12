Suudi veliaht prens Bin Selman savaşın durdurulmasını istedi

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Salman dün, Arap Birliği Olağanüstü toplantısına katılmak üzere gelen lideri karşılama töreninde yaptığı konuşmasında, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere tepki gösterdi.

"El Arabiye" Kanalı internet sitesinin yazdığına göre, Bin Salman konuyla ilgili olarak "Biz Gazze'de çatışmaların ve de, Filistinlileri göçe zorlama yönündeki çabaların durdurulmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Veliahtı Bin Salman ayrıca "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını şiddetle kınıyoruz" diye vurguladı.